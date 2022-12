Zum vierten Mal setzen sich Schüler der Paul Gillet- Realschule plus in Edenkoben ein für ein Weihnachtsfest für alle. Mit ihrem Klassenlehrer Steffen Eberhardt waren die Jugendlichen aus der neunten und zwölften Klasse bei der Tafel und im Seniorenheim in Edenkoben und sammelten insgesamt 230 ausgefüllte Weihnachtswunschzettel, teilt die Verwaltung mit. Nach dem ersten Advent verwandelte sich der Tannenbaum im Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung in Edenkoben nun in einen Wunschbaum mit 40 Wunschzetteln aus dem Seniorenheim. Besucher der Verbandsgemeindeverwaltung sind nun eingeladen, sich einem Wunschzettel anzunehmen und mit einem Weihnachtsgeschenk den Senioren Freude zu bereiten. In der Paul-Gillet-Realschule plus (Luitpoldstraße 74) gibt es die Wunschzettel für die Tafel in Edenkoben. Die Geschenke können bis zum 12. Dezember 2022 bei der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben am Standort Luitpoldstraße 74 im Sekretariat täglich bis 15.30 Uhr abgegeben oder auch zugeschickt werden. Damit die Übergabe der Geschenke funktioniert, ist der Wunschzettel auf dem Geschenk ersichtlich anzubringen.