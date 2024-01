Wegen eines Wasserrohrbruches und mehreren defekten Leitungen ist es erforderlich, die Germersheimer Straße in Offenbach ab der Kreuzung bis zur Birkenallee vom 22. bis 26. Januar für den Verkehr komplett zu sperren (Anlieger frei bis zur Baustelle). Eine Umleitung ist ausgeschildert, beginnend ab dem Ottersheimer Kreisel über die K40 und die L509 (Umgehung –Neu-) in Richtung Landau, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Der ÖPNV ist ebenfalls informiert. Je nach Witterung könne eine Verlängerung der Maßnahmen erforderlich werden. Die Leerung der Restmülltonnen und der Wertstoffsäcke am 26. Januar könne nach Absprache mit den Beteiligten im gesperrten Bereich regulär erfolgen. Einsatzfahrzeuge könnten im Notfall ebenfalls nach Öffnung der Sperrung beidseits bis vor das Anwesen Nummer 65 gelangen.