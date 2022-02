Der Wasgau-Markt auf dem ehemaligen Hofmeister-Areal in Landau-Südwest macht rasche Fortschritte: Derzeit legt er sein Weinbergsgewand an. Sprich: Die grüne, gelochte Deko-Fassade wird montiert. Dabei handelt es sich um 550 bis 600 Quadratmeter eines Kunststoff-Werkstoffs, der den Eindruck der grünen Umgebung aufgreifen soll. Andreas Kramatschek, Architekt und Projektleiter bei Wasgau, rechnet damit, dass diese Arbeiten noch etwa zehn Tage dauern. Das Dach ist bereits eingesät und im Winter zusätzlich bepflanzt worden. Kramatschek erwartet, dass es im Frühjahr mit etwas mehr Wärme und Wasser rasch grün werden wird. Trotz mancher Widrigkeiten seien alle Arbeiten im Plan. „Wir werden am 1. März eröffnen“, verspricht der Projektleiter. Der Markt wird 3100 Quadratmeter groß, wovon etwa 2100 Quadratmeter Verkaufsfläche sind. Auf dem 16.000 Quadratmeter großen Areal der ehemaligen Großbäckerei werden auch noch über 60 Wohnungen in sechs Gebäuden errichtet. Fast alle Kundenparkplätze werden überdacht, weil die begrünten Dächer aufgrund des dortigen, nahezu undurchlässigen Lehmbodens als Rückhalteflächen benötigt werden.