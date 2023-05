Wie ist das denn jetzt mit dem Heizungsverbot? Wenige Gesetzesvorhaben haben die Bürger so beunruhigt wie der drohende Systemwechsel im Heizungskeller. Deshalb qualmt’s derzeit in der Regierungskoalition so, als ob der Reichstag mit Schweröl oder nassen Socken beheizt würde. Den Bürgerinnen und Bürgern läuft es derweil kalt den Rücken rauf und runter, ob sie die Bude mit der Wärmepumpe noch geheizt kriegen, vor allem aber, wer ihnen zu welchen Kosten die neue Technik installiert. Ministerpräsidentin Malu Dreyer verbreitet unterdessen bei einem Besuch im Geothermiekraftwerk in Insheim Optimismus, dass Wärme aus dem Bauch der Erde auch für Behaglichkeit im Wohnzimmer sorgen könnte. Der Aufbau der Fernwärmenetze dauere zu lange, fürchten Sie? Keine Bange. Wir haben doch die FDP. Wer so erfolgreich ein Tempolimit ausbremst, wird doch wohl den Heizungstausch auf die lange Bank schieben können, bis wir eh kaum noch Heizungen brauchen.