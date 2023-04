Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Urban Gardening bezeichnet eine neue Form des gemeinschaftlichen Gärtnerns mitten in der Stadt. Die meist jungen Gärtner suchen kein privates Refugium, brauchen also keinen Kleingarten, sondern wollen bewusst „eine andere Stadt pflanzen“. Solch eine Gruppe gibt es auch in Landau.

Melonen, Physalis und Amaranth sind nur einige von vielen weiteren Exoten, die auf dem Beet der ehrenamtlichen Landauer Gärtnergruppe Urban Gardening am Landesgartenschaugelände (LGS) beheimatet