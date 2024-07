Milane Kühnel hat mit ihrem Rezept für Bohnenbällchen mit Spaghetti einen Wettbewerb an der Uni gewonnen. Sie durfte in der Mensa nun für alle kochen. Herausgekommen sind 1000 Bällchen, die in der Vorderpfalz serviert wurden.

Milane Kühnel liebt es, mit Kidneybohnen zu kochen. Als das Studierendenwerk Vorderpfalz die Landauer