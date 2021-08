Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag die Wand einer Gaststätte in der Luitpoldstraße in Edenkoben mit Graffitischriftzügen verunstaltet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 entgegen.