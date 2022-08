Mehrere Autofahrer haben gegen 16 Uhr einen Waldbrand in der Nähe Vorderweidenthals gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, gab es eine Rauchentwicklung an der Landstraße 490 zwischen Vorderweidenthal und Erlenbacher Kreuzung, Blickrichtung Busenberg. Die Polizei und die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnten den sich entwickelnden Waldbrand schnell löschen. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Unterhalb der Brandstelle führt ein Wanderweg vorbei. Es herrschte böiger Wind zur Brandzeit. Zu diesem Zeitpunkt sollen dort zwei Wanderer unterwegs gewesen sein, welche ebenfalls versuchten, das Feuer zu löschen. Ohne die schnelle Entdeckung hätte ein größerer Waldbrand ausgelöst werden können, betont die Polizei. Die Ermittlungen dauern noch an.

Wegen der anhaltenden Trockenheit und der Hitzewelle gibt es in jüngerer Vergangenheit immer wieder größere und kleinere Brände in Wäldern. Der aufsehenerregendste in der Region war der Brand in der Nähe des Hambacher Schlosses in der vergangenen Woche.