Wer innerhalb von Landau umzieht, könnte sich dabei ab Sommer 2025 womöglich einen Gang sparen: den zum Bürgerbüro zwecks Ummeldung. Zumindest wenn es nach den Plänen der Partei Volt geht – sofern ihr am Sonntag der Einzug in den Landauer Stadtrat gelingt. Dann möchte Volt die Stadtverwaltung voll digitalisieren. Ihr erstes Ziel seien dabei die An- und Ummeldungen des Wohnortes, erzählt Dennis Niegel, der auf Platz eins der Volt-Wahlliste steht. Wer zu- oder umzieht, soll seine Daten online eingeben und sich per Video ausweisen können, wie es bereits bei manchen Banken üblich ist. Vermieter sollen die nötige Wohnungsgeberbescheinigung in einem Portal selbst hochladen können. Digitale An- und Ummeldungen könnten Wartezeiten auf Termine verringern sowie die Mitarbeitenden im Bürgerbüro entlasten. „Stadtverwaltung muss nicht mehr so sein wie vor 20 Jahren“, wirbt Niegel. Wer trotzdem beim persönlichen Termin bleiben will, solle auch weiterhin die Möglichkeit dazu haben.

Der Optimismus, das Ziel bereits ab Sommer 2025 in die Tat umzusetzen, kommt aus Wiesbaden. Dort habe Volt dafür knapp anderthalb Jahre gebraucht, so Niegel. Seit vergangenem Oktober kann man sich digital um- sowie den Wohnort und Eheschließungen anmelden. Die meisten Menschen fänden das gut, sagt Niegel. Wenn man das Wiesbadener System als Blaupause nutze, könne es in Landau noch schneller gehen. Gegenwind für sein Vorhaben aus anderen Parteien befürchtet Niegel nicht.