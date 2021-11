So schade es für Landauer, Besucher und Schausteller ist: Der Nikolausmarkt war nicht zu halten.

Gehofft, gekämpft und doch verloren – das liest man gelegentlich in Todesanzeigen, kürzlich auch bei jemandem, der an Corona gestorben ist. Der Pandemie ist nun auch der Landauer Nikolausmarkt zum Opfer gefallen. Wirklich überraschend ist der Exitus nicht, obwohl die Stadt lange versucht hatte, wieder etwas mehr Normalität zuzulassen und Vorfreude auf Weihnachten zu machen.

Aber nun, da die große Patientenverschickung begonnen hat, weil Intensivstationen zu viele Coronapatienten betreuen müssen und auch die Landauer Kliniken schon warnen, passen Großveranstaltungen einfach nicht in die Zeit – auch nicht bei dezentralem Aufbau und 2G-Regel.

Der Landauer Versuch, den Nikolausmarkt am Leben zu halten, war aller Ehren wert, denn bundesweit klagen Schausteller über ihre Existenznot. Aber zum früheren besonders vorsichtigen Agieren der Stadt in der Krise hat der Versuch nicht gepasst. Nach der Absage anderer Märkte war es nur eine Frage der Zeit, wann Landau nachziehen musste. Allein schon der Versuch, die ab Mittwoch verschärfte Maskenpflicht in der Innenstadt – auch zwischen den Marktstandorten – durchzusetzen, dürfte keine Kleinigkeit sein.