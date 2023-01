Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen 51-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus der Verbandsgemeinde Landau-Land wegen des Anfangsverdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der Mann war am Sonntag nach der Durchsuchung seines Wohnanwesens vorläufig festgenommen worden und am Montag in Untersuchungshaft gekommen. Er wird beschuldigt, sich Feuerlöscher und brennbare Flüssigkeiten verschafft zu haben, um daraus eine Art Flammenwerfer zu konstruieren und diese gegebenenfalls im Rahmen von Demonstrationen gegen Polizeibeamte einzusetzen. Dies hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus Rheinland-Pfalz, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Nach Informationen der Redaktion ist der Mann auch schon durch Bezüge zur Reichsbürgerszene aufgefallen. Sein Anwesen ist mit entsprechenden Flaggen behängt und das Hoftor mit zahllosen Aushängen beklebt, die einen solchen Zusammenhang nahelegen.