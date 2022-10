Am Montagmorgen kam es zu einem Polizeieinsatz mit Spezialeinheiten in der Weinstraße in Siebeldingen, wie die Polizei berichtet. Grund: Der Anwohner sollte wegen eines Vorladungstermins zwangsweise dem Amtsgericht Landau vorgeführt werden. Beim Betreten des Anwesens ergaben sich zudem Hinweise auf Verstöße gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten einige Hanfpflanzen, Waffen und Munition. Welche Waffen gefunden wurden, dazu macht die Polizei auf Nachfrage keine Angaben. Der Mann wurde zum Gericht gebracht, wo sein Fall verhandelt wurde. Den Grund des Verfahrens nennt die Polizei nicht. Nach Informationen der RHEINPFALZ soll der Mann Anfang 50 Verbindungen zur Reichsbürger-Szene haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Landau dauern an. Wir berichten weiter.