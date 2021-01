Ein leichtverletzter Mensch und ein Schaden von 27.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 14.45 Uhr in Offenbach zugetragen hat, wie die Polizei berichtet. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 39 Jahre alte Frau auf die Germersheimer Straße auffahren, missachtete jedoch das Vorfahrtszeichen und fuhr einer 69-jährigen Frau seitlich in den Wagen. Diese erlitt durch den Aufprall Schmerzen im Rücken- und Beckenbereich. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da die Straße durch auslaufende Betriebsstoffe stark verschmutzt war, musste eine Fachfirma anrücken, um sie zu reinigen. Für diese Arbeiten sperrten die Polizei die Straße für 30 Minuten.