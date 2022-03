Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag nicht nur die Polizei, sondern auch ein Reinigungsfirma auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Behörde fuhr eine 39-jährige Opel-Fahrerin auf der Eisenbahnstraße in Richtung Staatsstraße. Als sie an der dortigen Einmündung nach rechts abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines 65-jährigen Ford-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn laut Polizei durch eine Spezialfirma gereinigt. Für die Dauer der Fahrbahnreinigung musste der Verkehr durch die eingesetzten Beamten geregelt werden. Die 39-jährige Unfallverursacherin wird sich auf ein Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg einstellen müssen.