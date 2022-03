Über 1000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Weinstraße in Edenkoben vom Montagmorgen. Laut Polizei fuhr ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer aus Richtung Villastraße in den Verkehrskreisel, als eine 65 Jahre alte Autofahrerin ebenfalls in den Kreisverkehr fuhr und dem Mann die Vorfahrt nahm. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Polizei weist darauf hin: Fahrzeuge im Kreisel haben Vorfahrt. Und geblinkt wird nur, wenn der Kreisverkehr verlassen wird.