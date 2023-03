Weil er von der tief stehenden Morgensonne geblendet wurde, konnte ein 73-Jähriger die Fahrbahn nicht mehr erkennen, als er am Dienstag gegen 8.27 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung Offenbach in Richtung Ottersheim unterwegs war. Laut Polizei fuhr der Mann vor dem Kreisverkehr am Interpark in Offenbach über die Fahrbahninsel und beschädigte dabei zwei Verkehrsschilder. Außerdem entstand ein Flurschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei nahm sich des Schadens an der Fahrbahninsel an. Der Verursacher klagte zwar über leichte Schmerzen im Rücken, musste aber nach Angaben der Polizei nicht ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.