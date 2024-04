Rollstuhlfahrer kommt nicht in den Zug

Die Bahn steckt Millionen in den barrierefreien Ausbau der Haltepunkte. Trotzdem kommt ein Rollstuhlfahrer nicht in den Zug. Besser gesagt nicht mehr. Denn bis Ende vergangenen Jahres klappt das noch einwandfrei. Dann aber werden die Fahrzeuge getauscht.

Schatzmeister greift in Vereinskasse

Ein Südpfälzer gerät durch eine Lebenskrise völlig aus der Bahn. In seiner Verzweiflung stiehlt er 100.000 Euro aus der Vereinskasse. Er fliegt auf und wird verurteilt.

Großbrand in Mehrfamilienhaus

Schock am Ostersonntag: In Bad Bergzabern brennt es in einem Mehrfamilienhaus. Alle fünf Wohnungen sind unbewohnbar, 15 Menschen sind von jetzt auf gleich obdachlos.

Letztes Bierfest der Landauer

Landau feiert sein Jubiläum 750 Jahre Stadtrechte mit einem Bierfest, das von der Brauerei Krieger im bayerischen Landau an der Isar beliefert wird – doch die Familienbrauerei hört nach über 400 Jahren auf, kurz nach dem Fest in der Pfalz, zum 30. April.

Wohnen im Alten Bahnhof

Seit etwa zwei Jahren steht ein Gerüst um den „Alten Bahnhof“ in Germersheim. Das denkmalgeschützte Gebäude sollte eigentlich eine Kindertagesstätte werden. Stattdessen soll es jetzt 16 Wohnungen geben.

Neue Kita könnte schnell gebaut werden

Die Pläne mit einer Kindertagesstätte im alten Bahnhof sind gescheitert, doch benötigt die Stadt Germersheim dringend weitere Plätze. Nun soll bis Ende kommenden Jahres eine neue Kita entstehen.