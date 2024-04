Schock am Ostersonntag: In Bad Bergzabern brennt es in einem Mehrfamilienhaus. Alle fünf Wohnungen sind unbewohnbar, 15 Menschen sind von jetzt auf gleich obdachlos.

Während andernorts das Osterfest gefeiert wird, herrscht in der Haydnstraße am Sonntag helle Aufregung. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss brennt es lichterloh. Ein Handyvideo, aufgenommen von Dirk Nerding, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, vermittelt einen Eindruck von dem Drama, das sich an diesem frühen Nachmittag abgespielt hat. Ein Balkon steht komplett in Flammen, schwarze Rauchschwaden steigen auf. Der Brandherd liege vermutlich in der Küche, erklärt Nerding am Montag auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Dann hätten die Flammen zunächst auf das Dach und schließlich auf die komplette Wohnung übergegriffen. Zur Brandursache sei noch nichts bekannt, die Kriminalpolizei ermittle.

„Wir konnten den Brand relativ schnell eindämmen“, sagt der Feuerwehr-Chef. Dennoch ist schnell klar: Alle fünf Wohnungen im Haus sind nicht mehr bewohnbar. Die Brandwohnung wurde von den Flammen zerstört, in der Wohnung darunter sei Wasser durch die Decke eingedrungen, erklärt Nerding. Wegen der großen Hitze seien Eckventile von Leitungen geschmolzen und dadurch undicht geworden. Die anderen Appartements wurden vor allem durch die massive Rauchentwicklung beschädigt. Bei der Flucht aus den Flammen haben die Bewohner laut Nerding die Wohnungstür nicht geschlossen, dadurch konnte sich der Rauch im kompletten Haus schnell ausbreiten.

Bewohner kommen bei Familie und Freunden unter

Zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausbricht, sind 15 Menschen in dem Mehrfamilienhaus. Sie können sich allesamt rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen oder werden von der Feuerwehr gerettet. Körperlich bleiben alle unversehrt. Seelisch dürfte es anders aussehen. Denn die Bewohner der Appartements sind von jetzt auf gleich obdachlos. Vielen von ihnen bleibt außer dem, was sie bei sich tragen, nichts mehr. Möbel, Kleidung, Erinnerungsstücke – alles zerstört. In einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen wird der Sachschaden auf 350.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Schnelleinsatzgruppe Betreuung des Landkreises SÜW und der Stadt Landau. Letztgenannte kümmerten sich um die 15 Bewohner, die plötzlich obdachlos wurden. Alle seien zunächst bei Verwandten und Bekannten untergekommen, sagt Kathrin Flory auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Die Verbandsbürgermeisterin war ebenfalls vor Ort. Sie sei froh, dass weder von den Bewohnern noch von den Einsatzkräften jemand verletzt worden sei. Kurzfristig sei es das Wichtigste gewesen, dass die Betroffenen irgendwo unterkommen können.

Mittel- und langfristig werden sie aber auf Hilfe angewiesen sein. Denn wann es und ob es überhaupt eine Rückkehr in einzelne Wohnungen des Mehrfamilienhauses geben kann, ist völlig unklar. Laut Flory möchte die Verbandsgemeinde so gut es geht unterstützen. Am Dienstag werde man Kontakt zu den Betroffenen aufnehmen, kündigt die Bürgermeisterin an. Dann werde man schauen, was die Menschen benötigen und wie man konkret helfen könne.