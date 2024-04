Landau feiert den Stadtgeburtstag auch mit einem Bierfest. Der Gerstensaft kommt von der Brauerei Krieger im bayerischen Landau/Isar. Danach hört die Familienbrauerei auf – nach über 400 Jahren.

Die Passauer Neue Presse hat am Donnerstag, 28. März, berichtet, dass die Brauerei Krieger ihren Betrieb in Landau an der Isar einstellen wird. Auf der Homepage der Brauerei gibt es dazu noch keinen Hinweis, ebenso wenig auf den Seiten der Grad Arco-Privatbrauerei.

Nach Angaben der Regionalzeitung hatte das Unternehmen einen Neubau auf der grünen Wiese errichten wollen, doch das sei aufgrund der derzeitigen Kostensituation „wirtschaftlich außer Reichweite“. Die Erträge der Brauerei reichten dafür nicht aus. Inhaber und Braumeister Michael Sturm hatte mal von einem Absatzgebiet von 20 bis 25 Kilometern „rund um den Schornstein“ gesprochen.

Kalt erwischt

Bürgermeister Matthias Kohlmayer in Landau an der Isar, das seinen 800. Geburtstag feiert, war von der Schließungsnachricht offenbar kalt erwischt worden. Die Brauerei hatte nach eigenen Angaben bereits sehr unter der Corona-Pandemie gelitten und die eigene Abfüllung einem externen Abfüller übertragen. Nun sollen Brauereibetrieb und Getränkevertrieb kurzfristig eingestellt werden.

Glück im Unglück: Die benachbarte Brauerei Graf Arco in Markt Eichendorf-Adldorf im Landkreis Dingolfing-Landau übernimmt das Personal und die Marke Krieger. Die seit mindestens 1622 bestehende Brauerei erzeugt zahlreiche Biersorten, manche international ausgezeichnet, vom Hell über Pils und Festbier bis hin zu Weißbieren, Zwickl und Märzen.

Mit Maibaum

In Landau in der Pfalz präsentiert sich Krieger anlässlich des Jubiläums 750 Jahre Stadtrechte von Freitag, 19. April, bis Sonntag, 21. April, auf dem Rathausplatz – nicht zum ersten, nun aber zum letzten Mal. Sie ist den Pfälzern von Neujahrsempfängen in der Festhalle bekannt, und Krieger-Bier war bisher beim SBK-Markt erhältlich. In einem großen Festzelt mit Biergartenbereich treffen sich die bayrische und pfälzische Lebensart, musikalisch und kulinarisch, teilt die Stadt mit.

Ein typischer Maibaum wird schon am Donnerstag, 18. April, aufgestellt. „Wir feiern nicht nur ein Bierfest, sondern ein großes Partnerschaftsfest“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Trachten gern gesehen

Bernd Wichmann von der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße, die das Bierfest gemeinsam mit der Gaumenfreude Event GmbH umsetzt, ergänzt: „Auch Pfälzer Spezialitäten, Wein, Pfälzer Edelbrände und Bier vom Bierprojekt Landau sowie kulinarische Klassiker kommen nicht zu kurz.“

Für Festzeltstimmung sorgen unter anderem am Freitagabend als musikalisches Highlight das „Königlich Bayrische Vollgas Orchester“, das schon auf dem Münchner Frühlingsfest als auch auf der Wiesn im Marstall Festzelt auftrat. Die Bevölkerung ist eingeladen, Trachten, Lederhosen und Dirndl zu tragen.

Das Programm

Donnerstag, 18. April: ab circa 17.30 Uhr wird der Maibaum auf dem Rathausplatz aufgestellt; ab 18 Uhr After-Work-Event mit Musik und Getränkeausschank



Freitag: Dirndl- und Lederhosenabend, die Karten kosten je 20 Euro und sind im Büro für Tourismus im Rathaus und über www.pfalzshow.de oder www.visawie.com erhältlich. Ab 17 Uhr Einlass ins Festzelt; 18 Uhr Fassanstich und Eröffnung mit der Stadtkapelle Landau/Isar; ab 20 Uhr Gaudi mit dem „Königlich Bayrischen Vollgas Orchester“



Samstag: ab 11 Uhr Frühschoppen mit der Stadtkapelle Landau/Isar; ab 15 Uhr Unterhaltungsmusik und ab 20 Uhr DJ von der Alm



Sonntag: ab 11 Uhr Frühschoppen mit der Stadtkapelle Landau/Isar; 15 Uhr Festzeltschließung