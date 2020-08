Am Montag, 17. August, beginnt nicht nur die Schule wieder, sondern auch das Herbstsemester der Volkshochschule Landau. „Nachhaltig leben, arbeiten und konsumieren“ ist ein Schwerpunktthema im neuen Programm.

„Corona hat auch die Volkshochschule Landau hart getroffen, aber nicht aus der Bahn geworfen“, sagte Maximilian Ingenthron, Bürgermeister und Vorsitzender des Vereins Volkshochschule Landau. Wegen der noch andauernden Pandemie weitet die VHS ihr Online-Angebot aus, berichtete VHS-Leiterin Sigrid Gensheimer bei der Vorstellung des Programms. So werden im Rahmen einer Kooperation mit vhs.wissen.live 18 Vorträge aus den Themenfeldern Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur live gestreamt.

Los geht es am Dienstag, 8. September, mit Professor Dieter Spath, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und seinem Beitrag zum Thema „MP3, Industrie 4.0, 5G – Wie kommt das Neue in die Welt?“

Außerdem stehen auf dem digitalen Wissensprogramm eine virtuelle Reise in die Pinakothek der Moderne in München, um über die Werke von Joseph Beuys zu sprechen. Weitere Themen sind der Fall Wirecard sowie die bevorstehende Präsidentschaftswahl in der USA.

Präsenzkurse wichtig für soziale Kontakte

„Zum ersten Mal werden auch Online-Seminare im Sprachenbereich und in der beruflichen Bildung angeboten“, so Gensheimer. Auch in der beruflichen Bildung gebe es die Möglichkeit, sich via Online-Kurs mit Word, Excel oder Stimmbildung auseinanderzusetzen.

Aufgrund vieler Rückmeldungen will die VHS aber auch nicht völlig auf Präsenzkurse verzichten, denn die sei auch ein Treffpunkt zur Pflege sozialer Kontakte, stellte Ingenthron klar. Vor Ort geht es beispielsweise um die Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung oder um Geldanlagen. Wer kreativ werden möchte, kann sich für den Bookogami-Workshop, zum Seifensieden oder zum Singen mit Konzertsängerin Ilse Berner anmelden. Das Programm bietet auch wieder eine große Auswahl an Kursen aus den Bereichen Ernährung, Prävention, Bewegung und Gesundheit. Speziell für die junge Nutzergruppe gibt es zum Beispiel einen Manga-Zeichen-Kurs, ein Kletter-Seminar oder einen Workshop zum Arbeiten mit Holz. An Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren richten sich vier Online-Lesungen aus Jugendromanen.

Das Programm der Akademie für Ältere beginnt am Dienstag, 1. September, mit einer Kräuterführung in und um Schweighofen. Außerdem wird das Seminar „Sicher mobil – für Verkehrsteilnehmer ab 65 Jahren“ angeboten.

Info