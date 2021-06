Der kurze aber heftige Starkregen in Landau am frühen Freitagnachmittag hat für mehrere vollgelaufene Keller gesorgt. Die Feuerwehr wurde zu drei Einsätzen gerufen, berichtet Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer. Wasser sei in zwei Keller in der Finkenstraße sowie in das Untergeschoss der Maria-Ward-Schule gelaufen. An allen Einsatzorten konnten die Wehrleute aber nichts ausrichten, da der Wasserstand zu niedrig war.

Weiterhin ist ein Ast in der Fleckensteinstraße abgebrochen. Dieser hat keinen Schaden angerichtet und wurde entfernt.