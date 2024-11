Eine Überwachungskamera ist einem Dieb am späten Samstagabend zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 59-Jähriger, der bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, dabei gefilmt, wie er in einen Hofladen in der Metzgergasse in Edenkoben einbrach. Er beschädigte die Glasfront eines Verkaufsregals und stahl eine Flasche Wein im Wert von rund 10 Euro. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 50 Euro. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahls eingeleitet.