Am Sonntag gehen zum Jubiläum 50 Jahre VG Offenbach ab 9.30 Uhr mehr als 100 Läufer auf die Laufstrecke. Der Start erfolgt in Hochstadt am Rathaus und führt über Essingen, Bornheim nach Offenbach ins Ziel Queichtalstadion. Ab 11.30 Uhr bietet der Turnverein Offenbach dort Essen an. Um 11.45 Uhr startet der Bambinilauf am Parkplatz der Kita Queich-Hüpfer im Rathausweg für Kinder bis neun Jahre. Jedes teilnehmende Kind erhält ein Präsent, es ist keine Anmeldung erforderlich.