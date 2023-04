Auch wenn die VG Edenkoben noch keine Kommune des Kommunalen Klimapakts sei, so habe man sich entschlossen, den Fuhrpark weiter zu elektrifizieren, erklärt Bürgermeister Daniel Salm. Vier weitere E-Autos sollen gekauft, die bisherigen Fahrzeuge verkauft werden. Zwei weitere Wallboxen mit vier Ladepunkten werden in der Tiefgarage der VG Platz finden. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr stellt einen Zuschuss in Höhe von 38.367 Euro in Aussicht. Der VG-Rat beschloss, einen Dacia Spring zum Preis von 17.990 Euro anzuschaffen. Mit der Lieferung von drei Fahrzeugen des Typs Citroen e-Berlingo soll der wirtschaftlichste Bieter beauftragt werden.