Die Polizei hat am Mittwochmorgen zahlreiche Auto- und Radfahrer in Edenkoben verwarnt, weil die Lichter an ihrem Wagen beziehungsweise Zweirad nicht ordnungsgemäß funktionierten. Insgesamt zehn Personen mussten ein Bußgeld zahlen. Zwei Radler mussten nach der Kontrolle absteigen und ihr Gefährt für den Rest des Weges schieben, weil sie gar keine Beleuchtung hatten.