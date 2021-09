Immer mehr Menschen in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße sind geimpft. Auch im aktuellen Impfquoten-Monitoring des Landes sind die Quoten im Vergleich zur Vorwoche gestiegen – langsam zwar, aber doch stetig. Das teilen die Stadt- und die Kreisverwaltung mit. Nach ihren Angaben sind in Landau aktuell schon fast 76 Prozent der Über-12-Jährigen erstgeimpft und knapp 74 Prozent zweitgeimpft. Im Kreis SÜW lauten die Werte: knapp 70 Prozent Erstimpfungen und fast 68 Prozent Zweitimpfungen. Das sind in beiden Gebietskörperschaften über ein Prozent mehr Zweitimpfungen in einer Woche.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt (beide CDU) sehen sich durch diese Zahlen in ihrer Überzeugung bestärkt, dass die Impfzentren im Land zu früh schließen. „Noch immer kommen Menschen zu uns, die sich neu erstimpfen lassen – sei es bei Sonderaktionen oder durch das reguläre Impfen ohne Termin. Und wir brauchen eine möglichst hohe Impfquote, um die Infektionslage dauerhaft in den Griff zu bekommen.“ Die beiden Verwaltungschefs sorgen sich, dass bei Unwägbarkeiten wie Virusvarianten oder einem erforderlichen Auffrischen der Impfungen bei weiteren Bevölkerungsgruppen die reguläre Infrastruktur schnell an ihre Grenzen stoße. Die Impfzentren könnten vermutlich nicht ohne Weiteres reaktiviert werden.

Impfbus kommt nach Annweiler

Das Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße bleibt gemäß den Vorgaben des Landes bis Ende des Monats offen. Man kann sich dort auch jetzt noch erstimpfen lassen, muss sich dann allerdings die Zweitimpfung zum Beispiel beim Hausarzt geben lassen. „Für Nachzüglerinnen und Nachzügler wird es so noch schwieriger, möglichst niedrigschwellig an eine Impfung zu kommen“, sind Hirsch und Seefeldt überzeugt.

Das Impfzentrum in der in der Albert-Einstein-Straße 29 in Landau ist in der kommenden Woche am Donnerstag, 23. September, von 8 bis 16.30 Uhr und am Freitag, 24. September, von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Auch ein Impfbus des Landes kommt wieder in die Region. Er steht am Mittwoch, 22. September, von 8 bis 18 Uhr vor dem Wasgau-Markt in der Landauer Straße in Annweiler. Wer den Termin wahrnehmen möchte, muss lediglich den Personalausweis dabeihaben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.