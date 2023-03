Über 1000 Euro Sachschaden verursachte am Montag gegen 11.20 Uhr eine Autofahrerin beim Ausparken auf einer Parkfläche eines Lebensmitteldiscounters in der Luitpoldstraße, als sie gegen ein neben ihr geparktes Fahrzeug fuhr. Von einer Passantin wurde die Fahrerin angehalten und angesprochen, damit sie ihre Personalien hinterlässt oder die Polizei verständigt. Doch die Frau habe ziemlich gleichgültig ihre Fahrt fortgesetzt, so die Polizei in Edenkoben. Weil sich die zeugin das Nummernschild gemerkt hatte, konnte eine 47-Jährige als Fahrerin ermittelt werden. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht verantworten.