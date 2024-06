Für eine Infoveranstaltung zur ärztlichen Versorgung in Edenkoben hat die SPD den Genossen Daniel Stich als Referenten gewonnen. Der Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz wird bei der Veranstaltung um 18 Uhr im Wappensaal der Stadt sprechen. Vor dem Hintergrund, dass sich in absehbarer Zeit ein großer Teil der niedergelassenen Ärzte in den Ruhestand verabschieden wird und es schon jetzt an Nachwuchs beziehungsweise Nachfolgern mangelt, sehen die Sozialdemokraten die ärztliche Versorgung in Edenkoben und Umgebung in Gefahr. Die SPD-Stadtratsfraktion weist darauf hin, dass sie bereits Maßnahmen angeregt hat, um die ärztliche Versorgung in der Stadt dauerhaft sicherzustellen. So hatte sie unter anderem vorgeschlagen, finanzielle Anreize zu setzen, bei der Praxisgründung behilflich zu sein und mehr in Öffentlichkeitsarbeit zu investieren, um die Region als attraktiven Standort für Mediziner darzustellen. Angesprochen werden auch Mentoring-Programme, in denen Hausärzte angehenden Medizinern als Ratgeber zur Seite stehen sollen.