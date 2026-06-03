Ein versuchter Diebstahl aus einem unverschlossenen Auto hat am Dienstagnachmittag in Landau ein abruptes Ende genommen. Der unbekannte Täter wurde von der Fahrzeugbesitzerin überrascht, ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Johannes-Kopp-Straße. Nach Angaben der Polizei öffnete der Täter einen Pkw und versuchte, ein darin liegendes Mobiltelefon zu entwenden. Während der Tatausführung kehrte die 42-jährige Geschädigte zu ihrem Auto zurück. Der Mann warf das Handy daraufhin zurück in das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Bei seiner Flucht verlor der Täter eine Kappe. Diese wurde sichergestellt. Laut Mitteilung der Polizei wurden eine kriminaltechnische Untersuchung sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.