Seit Samstag, 29. Juni, gilt der 81-jährige Erwin L. als vermisst. Deshalb wird nun öffentlich nach dem Mann gefahndet. Wie die Polizei mitteilt, wurde er zuletzt am Samstag gegen 12 Uhr im Seniorenheim in der Spitalstraße in Edenkoben gesehen. Erwin L. gilt als dement, weshalb es nicht ausgeschlossen ist, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln in unbekannter Richtung unterwegs ist. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat graue beziehungsweise weiße Haare, trägt einen längeren Schnurr- und Kinnbart und trägt ein rotes Polo-Shirt. Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten an die Polizei unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de oder kilandau.k1@polizei.rlp.de. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. Ein Foto des Vermissten ist auf dem Presseportal der Polizei veröffentlicht.