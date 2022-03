Am Montag hat die Polizei in der Luitpoldstraße den Verkehr kontrolliert. In einer Stunde wurden vier Fahrer verwarnt, weil sie nicht angegurtet waren. Zudem war ein Kind nicht angeschnallt, was für die Fahrerin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich zieht, wie die Polizei informiert. Sie wird sich auf 60 Euro Bußgeld und einen Punkt einstellen müssen. Ebenfalls Ordnungswidrigkeitenanzeigen handelten sich drei Handysünder ein. Auf sie kommen 100 Euro Bußgeld und ein Punkt zu. Ein Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt, weil er auf seinem Anhänger ungesichert Holz transportierte.