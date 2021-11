Mehrere Verkehrsverstöße hat die Polizei am Montag zwischen 15.45 und 16.15 Uhr bei einer Standkontrolle in der Luitpoldstraße in Edenkoben geahndet. Drei Fahrzeuführer handelten sich Ärger ein, weil sie während der Fahrt telefonierten. „Bei einem der Handysünder war das jedoch noch nicht genug“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Auf seinem Anhänger transportierte der Mann einen Bagger ohne jegliche Sicherung. Auf diesen Umstand angesprochen, gab der 26-Jährige laut Polzei an, dass er doch nur etwa einen Kilometer weit fahren wolle. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Ladungssicherung untersagt. Da die hierfür erforderlichen Spanngurte lose auf dem Anhänger lagen, konnte er die Nachsicherung direkt ausführen. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu. Außerdem hatte drei der kontrollierten Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei einem Fahrzeug hätte die Hauptuntersuchung bereits vor zwei Monaten durchgeführt werden müssen, bei einem weiteren war die Frist sogar schon fünf Monate abgelaufen.