Am Mittwoch kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Villastraße in Edenkoben. Grund sind Bohrarbeiten für eine Voruntersuchung am Kreisel der L512/K64 (Weinstraße/Villastraße/Landauer Weg), wie der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mitteilt. Für die Bohrarbeiten muss die Verkehrsführung eingeschränkt werden. Die Zufahrt zum Kreisverkehr von der Villastraße und dem Landauer Weg wird für die Arbeiten gesperrt. Es erfolgt eine örtliche Umleitung. Die Zufahrt zu den zwei Anschlussästen der Weinstraße wird mit einer Ampel geregelt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich einen Tag.