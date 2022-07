Um einem bundesweiten Trend der unkontrollierten Vermehrung von Katzen entgegenzuwirken, hat der Offenbacher Verbandsgemeinderat einer Schutzverordnung für die Vierbeiner zugestimmt. Die Verordnung sehe das „Implantieren eines Mikrochips, die Erfassung der Daten in einem Haustierregister und die Sterilisierung oder Kastration der Katzen mit unkontrolliertem Zugang ins Freie vor“, heißt es in dem Beschlussvorlag. Der Impuls für die Regelung kam vom Verein Streunerpfoten Südpfalz. Auch andere Kommunen in der Südpfalz sind bereits aktiv geworden, die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern hatte die Verordnung Ende Juni verabschiedet. Bei einer Überbevölkerung drohe den Katzen erhebliche Schmerzen, Leiden und Schäden durch die Verbreitung von Krankheiten.