Am Vatertag gegen 18.30 Uhr stürzte ein 74 Jahre alter Pedelecfahrer in der Weinstraße in Edenkoben in den Straßengraben, weil er 1,96 Promille Alkohol intus hatte, wie die Polizei berichtet. Der Mann war nicht mehr in der Lage, alleine aufzustehen. Als ihm die Beamten auf die Beine helfen wollten, reagierte er mit einem aggressiven Impulsausbruch. Daraufhin fesselten ihn die Polizisten und brachten ihn zur Dienststelle. Auf dem Weg setzte er seine Bekleidungen gegenüber den Beamten fort. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war, konnte seine Ehefrau ihn abholen. Laut Polizei war sie wenig erfreut über das Verhalten ihres Gatten.