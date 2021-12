Mitte Januar kommenden Jahres wird in der Verbandsgemeinde Edenkoben ein neuer Bürgermeister gewählt, der auf den Amtsinhaber Olaf Gouasé (CDU) folgen soll. Wer seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte, kann die Unterlagen bereits ab Donnerstag online auf der Webseite der VG-Verwaltung oder per E-Mail an briefwahl@vg-edenkoben.de beantragen. Das ist auch ohne Wahlbenachrichtigung möglich. Das bekannte Schreiben sollte bis Ende Dezember alle Wahlberechtigten erhalten haben, sodass die Briefwahlunterlagen ab Montag, 20. Dezember, auch persönlich in der VG-Verwaltung in Edenkoben abgeholt werden können. Mitgebracht werden müsste das Antragsformular, das ausgefüllt und unterschrieben im Briefwahlbüro, Zimmer 208, abgegeben werden kann. Briefwahlunterlagen können bis einschließlich 14. Januar 2022 beantragt werden, zwei Tage später ist der Wahltermin. Die vier Kandidaten sind Eberhard Frankmann (CDU), Daniel Salm (FWG), Roland Pister (SPD) und Thorsten Rothgerber (Grüne). Sie treffen am Freitag um 19 Uhr bei einer Podiumsdiskussion im Kurpfalzsaal aufeinander. Das Gespräch wird live mitgeschnitten und kann online auf Youtube unter https://youtu.be/47P7ujIlXz8 verfolgt werden.