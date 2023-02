Wir sollten dankbar sein für jeden Tropfen Regen. Denn nicht nur in Frankreich und in der italienischen Po-Ebene ist es zu trocken, auch in der Süd- und Vorderpfalz sind die Regenmengen unterdurchschnittlich. Laut Wolfgang Lähne von Klimapalatina wurde das langjährige Soll nicht erreicht. Im Februar sind zehn bis 15 Millimeter Regen pro Quadratmeter gefallen, normal wären 35 bis 45 Millimeter. Im Januar waren wir besser dran: 30 bis zum Beispiel in Annweiler 70 Millimeter. Zwar verdunste im Winter weniger Wasser, weshalb geringerer Niederschlag nicht dramatisch sei, aber mit Blick auf die langjährigen Niederschlagsdefizite sei es eben doch zu trocken.