Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie sich um 13 Uhr für eine Verkehrskontrolle in der Radeburger Straße postiert. Als der Biker den Polizeibeamten erkannte, beschleunigte er und flüchtete von der Kontrollstelle. Anhand des Kennzeichens konnte die Polizei die Halteranschrift feststellen, der sie einen Besuch abstattete. Und dort trafen die Beamten dann auch den Flüchtenden an. Ermittlungen ergaben, dass er widerrechtlich mit dem Motorrad unterwegs war und keine Fahrerlaubnis hatte. Weil er zudem noch unter Drogeneinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.