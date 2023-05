Drei Verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18.40 Uhr auf der K6 zwischen Edenkoben und dem Autobahnzubringer. Nach Angaben der Polizei kam laut einer Zeugenaussage eine 45 Jahre alte Autofahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches um die eigene Achse geschleudert wurde. Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin aus dem Badischen als auch die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Weil bei der 45-Jährigen Atemalkohol festgestellt wurde, wurde eine Blutprobe angeordnet. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf über 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Autos kam es zu Verkehrsbehinderungen.