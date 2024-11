Gleich drei Lkw-Fahrer erhalten einen Bußgeldbescheid, weil am Mittwochvormittag mit ihren Fahrzeugen Ladungen transportierten, die nicht gesichert waren. Diese reichten teilweise über die Ladefläche hinaus, teilt die Polizei mit. So wurde auf der A65, Höhe Landau Nord, ein 53 Jahre alter Fahrer kontrolliert, der Grünschnitt und Arbeitsmaschinen ohne entsprechende Sicherung transportierte. In der Staatsstraße in Edenkoben wurde ein 21 Jahre alter Mann zur Kasse gebeten, weil sein Metallschrott lose auf der Ladefläche lag und zum Teil über die Bordwände ragte. Und weil er seine Baumaterialen nicht entsprechend auf der Ladefläche befestigte, muss nun auch ein 38 Jahre alter Fahrer mit einem Bußgeld rechnen, informiert die Polizei.