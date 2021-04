Eine 25-Jährige Fahrerin aus Speyer hat am Samstag in der Kirchstraße mit ihrem Auto erst eine Mauer beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut der Polizei in Edenkoben passierte der Unfall gegen 3 Uhr in der Nacht. Die Beamten wurden später am Morgen von einem Bürger angerufen, der eine stark beschädigte Mauer meldete. Der Schaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten später in der näheren Umgebung ein ebenfalls beschädigter Audi sowie die Unfallverursacherin gefunden werden. Sie musste ihr Führerschein abgeben und muss sich nun wegen Unfallflucht rechtlich verantworten.