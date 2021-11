Eine kuriose Ursache hat ein Unfall, der sich am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr ereignet hat. Ein 77 Jahre alter Autofahrer wollte mit seinem Fahrzeug in der Nonnenstraße rangieren. Dabei rutschte er laut Polizei infolge nasser Schuhsohlen vom Kupplungspedal und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug und dem angrenzenden Gartenzaun. Am Auto sowie an der Umfriedung entstand ein Gesamtschaden von über 500 Euro.