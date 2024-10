Wie die Polizei jetzt berichtet, ist es am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Hochstadter Straße in Offenbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin gekommen. Sie begegneten sich auf dem Gehweg und der Fahrradfahrer fuhr frontal in die Fußgängerin. Hierdurch fielen beide zu Boden. Die Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer entschuldigte sich im Anschluss und fuhr dann einfach weiter. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann gehandelt haben. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06341 2870.