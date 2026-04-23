Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten E-Scooter-Fahrerin ist es am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße in Edenkoben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wich die 17-jährige Fahrerin vermutlich einem 59 Jahre alten Fußgänger aus, der die Fahrbahn vor ihr überqueren wollte. Dabei kam die Jugendliche zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang bittet die Polizeiinspektion Edenkoben Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder auch per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.