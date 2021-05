Im Edenkobener Tal hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet. Laut Polizei war ein 28-Jähriger in seinem Auto samt Anhänger von der Lolosruhe kommend in Richtung Edenkoben unterwegs, als sein Gespann auf Höhe der Villa Medica ins Schlingern geriet. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto und den mit Bauschutt beladenen Anhänger. Bei dem Unfall stellte sich das Gespann quer. Dabei wurde ein Zaun beschädigt. Der Bauschutt wurde über die gesamte Fahrbahn verteilt. Die Straße musste im Anschluss freigeräumt werden.