Am Sonntag ist es gegen 9.45 Uhr auf der L490 bei der „Erlenbacher Kreuzung“ zu einem schwerer Verkehrsunfall gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 66-jähriger Fahrer aus dem Dahner Felsenland übersah mit seinem VW-SUV das Fahrzeug einer 33-jährigen Opel-Fahrerin, ebenfalls aus dem Dahner Felsenland. Die Frau war auf der B427 von Bad Bergzabern in Richtung Busenberg unterwegs als es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Ihr Auto wurde von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und kam auf dem Dach auf einer Wiese zum Stillstand. Die Fahrerin war im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik nach Karlsruhe. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war etwa eine Stunde lang gesperrt worden.