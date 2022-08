Am Freitag kam es gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 6 zwischen Venningen und Edenkoben im Bereich der Autobahnauffahrt Edenkoben-Nord zu einem Verkehrsunfall, wie die Polizei berichtet. Ein 77-jähriger Autofahrer missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Wagens. Dabei kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die K6 in Fahrtrichtung Venningen gesperrt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.