Gleich zwei Unfälle passierten am Montag im Umkreis, bei denen Radfahrer Verletzungen davontrugen. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 13.50 Uhr eine 38-jährige Radfahrerin in Edenkoben aus Richtung Unterführung der Venninger Straße kommend geradeaus in die Luitpoldstraße fahren. Ein 86-jähriger Autofahrer übersah sie dabei, als er aus Richtung Luitpoldstraße nach links in die Staatsstraße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau auf die Frontscheibe geschleudert, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, und es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Kurz zuvor, gegen 11.30 Uhr, hatte sich in Landau ein weiterer Unfall ereignet, bei dem der Zweiradfahrer geschädigt wurde. Laut Polizei überholte ein 74-jähriger Autofahrer einen 75-jährigen Radfahrer auf der L512 von Landau kommend in Richtung Edesheim, kurz vor dem Kreisel der B10-Auffahrt. Dabei touchierte er mit seinem rechten Außenspiegel die linke Fahrradtasche des Radfahrers, wodurch dieser zu Boden stürzte. Er verletzte sich leicht an Händen und Knien.