Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen Müllhaufen in einer unbewohnten Hütte in der Nähe der Bahngleise in Edenkoben angezündet. Laut Polizei rückten Feuerwehrkräfte aus, die den Brand löschen und damit dessen Übergreifen auf das Gebäude verhindern konnten. Zeugenhinweise zufolge war der Täter mit einem Rad unterwegs. Er trug ein schwarzes Shirt mit einem weißen Kreuz darauf. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06323 9550.