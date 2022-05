Ein Unbekannter hat am vergangenen Mittwoch einen Giftköder, genauer: einen „Pastorenköder“, in der Edenkobener Nonnenstraße in einen von einer Hecke begrenzten Garten geworfen. Dabei handele es sich um einen mit Rattengift gefüllten Köder, berichtet die Polizei. Die Beamten bitten nun um Hinweise an Telefon 06323 9550. Weiterhin ruft die Polizei Hundehalter zur besonderen Vorsicht auf.